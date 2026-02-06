La US Equal Employment Opportunity Commission (Commissione statunitense per le pari opportunità sul lavoro) ha annunciato di stare esaminando il colosso dell’abbigliamento sportivo Nike in relazione ad accuse non specificate di discriminazione nei confronti di lavoratori bianchi. Secondo l’agenzia, le presunte violazioni potrebbero essere collegate, almeno in parte, agli “obiettivi 2025 di Nike in materia di Diversità, Equità e Inclusione e ad altri obiettivi legati alla DEI”.

L’azione per l’esecuzione di una citazione in giudizio rappresenta un segnale del mutamento di linea dell’amministrazione Trump, che ha puntato a ridimensionare i programmi di inclusione e a verificare se possano penalizzare dipendenti bianchi. “Grazie all’impegno del presidente Trump nel far rispettare le leggi sui diritti civili del nostro Paese, la Commissione ha rinnovato la propria attenzione su un’applicazione imparziale del Titolo VII”, ha dichiarato la presidente dell’EEOC, Andrea Lucas.

Nel deposito presentato mercoledì non vengono indicati singoli presunti danneggiati, ma si fa riferimento a “tutti i dipendenti bianchi, ex dipendenti, potenziali dipendenti e candidati o partecipanti attuali e futuri a programmi di formazione” che sarebbero stati, continuano a essere o potrebbero essere penalizzati dalle pratiche contestate.

Nike ha definito l’iniziativa “un’escalation sorprendente e inusuale”, sottolineando di aver già “condiviso migliaia di pagine di documentazione”. “Siamo impegnati in pratiche occupazionali eque e conformi alla legge e rispettiamo tutte le normative applicabili, comprese quelle che vietano la discriminazione”, ha affermato l’azienda, aggiungendo: “Riteniamo che i nostri programmi e le nostre pratiche siano coerenti con tali obblighi e prendiamo queste questioni molto seriamente. Continueremo a collaborare con la Commissione e risponderemo alla richiesta”.