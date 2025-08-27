Il parcheggio dell’Oriocenter, adiacente all’aeroporto di Orio al Serio, rappresenta una soluzione pratica per chi accompagna amici e parenti in partenza. Chi si trova lì può salutare i propri cari e consentire loro di raggiungere l’aeroporto in pochi minuti: basta attraversare il sottopasso e, soprattutto dal parcheggio blu, ci si ritrova rapidamente dalla parte opposta della superstrada, evitando traffico e la ricerca di posti auto.

Molti viaggiatori approfittano anche della sosta veloce gratuita disponibile in aeroporto, mentre gli accompagnatori possono fare ritorno al centro commerciale o concedersi una passeggiata tra negozi e locali, approfittando del tempo prima della partenza. Questa comodità ha reso il parcheggio dell’Oriocenter un punto strategico, conosciuto tra i pendolari e i frequentatori dell’aeroporto per risparmiare tempo e stress.

Abusi e multe accumulate

Non tutti però rispettano i limiti di sosta. Alcuni automobilisti, talvolta ignari o intenzionalmente, lasciano le loro auto nel parcheggio blu per giorni, approfittando della gratuità, un comportamento che era più frequente in passato ma che, seppur ridotto, continua a verificarsi. La situazione è stata documentata da una foto diventata virale sui social: una Mercedes impolverata, lasciata probabilmente per circa un mese, con almeno una quindicina di multe sul parabrezza.

Oltre alle contravvenzioni, la vettura è stata oggetto di scritte ironiche tracciate da altri automobilisti sullo strato di polvere, spesso vere e proprie offese: qualcuno ha scritto “Buon rientro”, mentre i commenti online hanno soprannominato il proprietario il “furbetto” del parcheggio.