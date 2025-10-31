Secondo la sua ricostruzione, Claudio Zanon, oncologo torinese e direttore scientifico di Motore Sanità, sarebbe stato lasciato a terra il 28 ottobre dopo aver scattato una foto all’aereo sul quale avrebbe dovuto imbarcarsi. Il volo EasyJet EJU3929, partito da Milano Malpensa e diretto a Marrakech, è decollato senza di lui. L’episodio, raccontato dal medico, ha subito suscitato polemiche. EasyJet, tuttavia, ha fornito una versione differente, sottolineando un presunto comportamento “inappropriato al gate”.

La foto, il rimprovero e il malore a bordo

“Mentre raggiungevo l’aereo ho scattato una semplice foto al muso del velivolo. Un gesto del tutto innocuo, come fanno ogni giorno centinaia di passeggeri”, ha spiegato Zanon. Subito dopo, però, “un addetto alla sicurezza si è avvicinato intimandomi di cancellare la foto”. Il medico ha rifiutato: “Non avevo alcuna intenzione di farlo, non avendo violato alcuna norma”. Da quel momento, il confronto si è acceso.

In quegli stessi momenti, “un passeggero si è sentito male e io, da medico, sono intervenuto per soccorrerlo”, ha aggiunto l’oncologo. Ma, nonostante l’aiuto prestato, “il comandante mi ha chiesto di scendere”. Zanon definisce l’accaduto “un atteggiamento increscioso” e ammette: “Ho alzato la voce di fronte a quello che considero un abuso, ma ho chiesto scusa”.

La replica di EasyJet

La compagnia aerea, interpellata dall’Ansa, ha risposto con una nota ufficiale: “Il nostro personale di terra è formato per valutare e gestire al meglio ogni situazione”, spiegando che Zanon non è stato ammesso a bordo per “comportamento inappropriato al gate”. EasyJet ha poi precisato: “Sebbene episodi di questo genere siano rari, li affrontiamo con la massima serietà e non tolleriamo comportamenti abusivi o minacciosi”.