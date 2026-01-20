Una donna di 76 anni è stata travolta e uccisa ieri da un’auto nel Brindisino, lungo la provinciale che collega Francavilla Fontana a Oria. La vittima, a quanto si apprende, sarebbe scesa dall’auto su cui viaggiava insieme ad altri familiari, perché la vettura era in panne. La 76enne si era fermata a bordo strada, quando il conducente di una seconda auto non si sarebbe accorto della sua presenza, travolgendola. L’investimento è avvenuto sotto gli occhi della figlia della 76enne, che era con lei. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, i carabinieri ed il personale sanitario del 118. Ogni tentativo di rianimare la donna si è rivelato inutile.