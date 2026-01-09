Le Constellation, arrestato il proprietario Jaques Moretti per “rischio di fuga”. La moglie Jessica ai domiciliari con il braccialetto elettronico
La procuratrice di Sion Beatrice Pilloud ha disposto una misura cautelare restrittiva nei confronti di Jacques Moretti, il proprietario del Constellation, il locale in cui si è verificata la strage di capodanno a Crans Montana. L’uomo, al termine dell’interrogatorio è uscito dal palazzo di giustizia a bordo di un cellulare della polizia cantonale. Il suo arresto è stato deciso per il “rischio di fuga”. La moglie Jessica Moretti è invece uscita dagli uffici della procura accompagnata dai suoi avvocati per essere accompagnata a casa. La donna è infatti ai domiciliari con il braccialetto elettronico.
Jessica Moretti: “Voglio scusarmi”
Jessica Moretti è proprietaria con il marito Jacques del Constellation. Uscendo in lacrime dagli uffici della procura di Sion ha detto ai cronisti presenti: “I miei pensieri costanti per le vittime e le persone che si stanno battendo tra la vita e la morte oggi, è una tragedia inimmaginabile e non avrei mai potuto immaginare che questo si potesse verificare in un nostro locale e voglio scusarmi”.
Sei ore e mezza di interrogatorio
L’interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti è durato in tutto sei ore. Accompagnati dagli avvocati Yaël Hayat, Nicola Meier e Patrick Michod, i due imprenditori sono stati sentiti singolarmente dalla procuratrice generale del Vallese Béatrice Pilloud. Agli interrogatori hanno potuto assistere anche gli avvocati che rappresentano alcune vittime, Sebastien Fanti e Romain Jordan, che è stato il primo a uscire da palazzo di Giustizia senza commentare l’esito dell’interrogatorio. Al termine gli indagati si sono trattenuti ancora negli uffici della procura.