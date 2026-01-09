La procuratrice di Sion Beatrice Pilloud ha disposto una misura cautelare restrittiva nei confronti di Jacques Moretti, il proprietario del Constellation, il locale in cui si è verificata la strage di capodanno a Crans Montana. L’uomo, al termine dell’interrogatorio è uscito dal palazzo di giustizia a bordo di un cellulare della polizia cantonale. Il suo arresto è stato deciso per il “rischio di fuga”. La moglie Jessica Moretti è invece uscita dagli uffici della procura accompagnata dai suoi avvocati per essere accompagnata a casa. La donna è infatti ai domiciliari con il braccialetto elettronico.

Jessica Moretti: “Voglio scusarmi”

Jessica Moretti è proprietaria con il marito Jacques del Constellation. Uscendo in lacrime dagli uffici della procura di Sion ha detto ai cronisti presenti: “I miei pensieri costanti per le vittime e le persone che si stanno battendo tra la vita e la morte oggi, è una tragedia inimmaginabile e non avrei mai potuto immaginare che questo si potesse verificare in un nostro locale e voglio scusarmi”.

Sei ore e mezza di interrogatorio

L’interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti è durato in tutto sei ore. Accompagnati dagli avvocati Yaël Hayat, Nicola Meier e Patrick Michod, i due imprenditori sono stati sentiti singolarmente dalla procuratrice generale del Vallese Béatrice Pilloud. Agli interrogatori hanno potuto assistere anche gli avvocati che rappresentano alcune vittime, Sebastien Fanti e Romain Jordan, che è stato il primo a uscire da palazzo di Giustizia senza commentare l’esito dell’interrogatorio. Al termine gli indagati si sono trattenuti ancora negli uffici della procura.