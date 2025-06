Fra le notizie che arrivano dal mondo oggi ci spostiamo dagli Stati Uniti al Medio Oriente. Come ogni giorno, vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Partiamo dalle elezioni in Corea del Sud. I dati ufficiali della Commissione Elettorale Nazionale confermano che Lee Jae-myung ha sconfitto il rivale conservatore Kim Moon-soo e ha vinto le elezioni presidenziali del Paese. Con il 96,74% delle schede totali scrutinate, è ora matematicamente impossibile per Kim ottenere abbastanza voti per battere Lee, secondo i dati ufficiali.

Spostiamoci in Portogallo, dove gli investigatori hanno ripreso da ieri le indagini nei pressi del luogo della scomparsa della bambina britannica Maddie McCann, avvenuta nel 2007 a Praia da Liza, nel Portogallo meridionale, ha riferito un portavoce della polizia all’AFP (Agence France-Presse). Diverse auto degli investigatori hanno imboccato una strada sterrata presidiata dalla polizia, hanno osservato i giornalisti dell’AFP.

Sul fronte caldo mediorientale, la protezione civile della Striscia di Gaza ha annunciato oggi la morte di 12 persone, tra le quali donne e bambini, in un attacco israeliano a ovest di Khan Younis. “Almeno 12 persone, fra le quali diverse donne e bambini, sono state uccise nel corso di un attacco di un drone israeliano stamani, su una tenda per gli sfollati nei pressi della scuola Al-Innawi”, ha dichiarato alla France Presse il portavoce della protezione civile, Mahmoud Bassal.

Restando in Medio Oriente, l’esercito israeliano (Idf) ha annunciato che i suoi “caccia hanno colpito armi appartenenti al regime siriano nell’area della Siria meridionale”, in seguito ai razzi lanciati verso il territorio israeliano nella mattinata di ieri. “Il regime siriano è responsabile dell’attuale situazione in Siria e continuerà a subirne le conseguenze finché continueranno le attività ostili dal suo territorio – si legge inoltre in un comunicato dell’Idf pubblicato su Telegram -. L’Idf opererà contro ogni minaccia allo Stato di Israele”.

Dagli Stati Uniti arriva una nuova bordata da parte di Elon Musk contro le ultime mosse di Trump in campo fiscale: “Questa enorme, scandalosa, spropositata legge di spesa del Congresso è un abominio disgustoso. Vergogna a chi l’ha votata: sapete di aver sbagliato. Lo sapete”, ha scritto su X. Interrogata in merito, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha detto che il presidente non cambia idea sul “big, beautiful bill”.

Restando negli Usa, la Colombia è stata eletta membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, dall’inizio del 2026 alla fine del 2027, occuperà uno dei 15 seggi del massimo organo esecutivo dell’Onu. Il paese sudamericano ha ottenuto 180 voti a favore dei 188 paesi che hanno partecipato all’elezione per il rinnovo del Consiglio di sicurezza che è composto da cinque membri permanenti con diritto di veto, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Russia e Cina, e dieci membri eletti a rotazione, con mandati biennali.

E proprio oggi, alle ore 20, (ore 22 in Italia) al Consiglio di Sicurezza dell’Onu si voterà per una risoluzione che chiede il cessate il fuoco e l’accesso umanitario a Gaza, ma dovrebbe scontrarsi con un nuovo veto americano, il primo della nuova amministrazione Trump. L’ultimo testo, che chiedeva il cessate il fuoco, fu bloccato a novembre da Joe Biden. La risoluzione “chiede un cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente” e la liberazione incondizionata degli ostaggi.