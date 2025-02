Anche oggi segnaliamo una serie di notizie che arrivano dal mondo, dall’insegnante che ha abusato del suo studente ai post antisemiti del rapper americano Kanye West. Ma vediamo le notizie nel dettaglio.

Partiamo dagli Stati Uniti, dove un’insegnante del Colorado ha avuto una serie di “incontri sessuali” con uno studente di 16 anni, arrivando a ordinargli di portare una pistola a scuola per sparare a un altro collega. La donna, che si occupava di alunni con bisogni educativi speciali, è stata condannata a quattro anni di carcere.

Spostiamoci nel Regno Unito, a Middlesbrough, in Inghilterra. Qui una madre ha ucciso il figlio adulto, affetto da paralisi cerebrale, epilessia, diabete di tipo 2, di cui si prendeva cura, prima di suicidarsi dopo aver scoperto di avere un cancro terminale. La storia risale al 2021, ma solo in queste ore è finita sui media britannici nella rivista Domestic Homicide Review. Anche il marito era morto di cancro nel 2019.

Sempre dagli Usa, Kanye West è stato citato in giudizio da un ex membro del suo staff che lo accusa di antisemitismo. La denuncia arriva dopo che il musicista, ora legalmente noto come Ye, la scorsa settimana si è lasciato andare a una scioccante invettiva su Twitter /X. Ye ha affermato di amare Adolf Hitler e di odiare gli ebrei. Ha anche messo in commercio vestiti con una svastica sulla parte anteriore dopo una controversa pubblicità del Super Bowl.

Spostiamoci in Russia, che ha rilasciato ieri l’americano Marc Fogel, l’insegnante detenuto dal 2021. “Spero che questo sia l’inizio di un rapporto in cui possiamo porre fine a quella guerra”, ha detto il presidente statunitense Donald Trump. L’ex detenuto è arrivato negli Usa poche ore dopo ed ha incontrato il tycoon.

Concludiamo con L‘Iran. La Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, ha concesso la grazia a Mehdi Karroubi, uno dei leader, assieme a Mir Hossein Mousavi, delle proteste del 2009, note come “movimento verde”, agli arresti domiciliari dal 2011. “Il primo vicepresidente Mohammadreza Aref ha incontrato Karroubi”, ha detto la portavoce del governo di Teheran, Fatemeh Mohajerani, citata da Irna.