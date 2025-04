8.19 Tajani: “Ue compatta per azzerare i dazi”

Dalla riunione dei ministri del Commercio in Lussemburgo “è emersa una posizione di unità dell’Europa. L’unità su una linea politica chiara: trattare con gli americani e evitare una guerra commerciale. Farlo a schiena dritta, ma trattare e trattare per arrivare, nel tempo che serve, a zero zero dazi: zero dazi dagli Usa all’Europa e zero dazi dall’Europa agli Usa”. Lo dice, intervistato da QN, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Quanto ai contro-dazi afferma: “Dobbiamo difendere i nostri interessi e le nostre imprese e lo faremo. Questi dazi, però, sono soprattutto un messaggio di capacità, di unità e di reattività. Saranno inferiori a quelli che abbiamo subìto, proprio per far capire che non vogliamo la guerra commerciale”. Poi sottolinea: “Adesso non ci sono falchi: tutti quanti hanno accettato la posizione dell’Europa e del Commissario Sefcovic”. Quanto al ruolo dell’Italia afferma: “La trattativa la fa la Commissione europea. Noi possiamo aiutare la Commissione nel convincere Trump a fare una scelta di trattativa. Possiamo agevolare la trattativa. E, del resto, il primo incontro tra Sefcovic e gli americani non è stato negativo”.

8.11 Etna: attività stromboliana e nube lavica da cratere Sud-Est

Un’intensa attività stromboliana dal cratere di Sud-Est dell’Etna è stata osservata dall’una della notte scorsa dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania. Il fenomeno è stato seguito attraverso le immagini delle telecamere del sistema di sorveglianza presente sul vulcano attivo più alto d’Europa. Il modello previsionale di dispersione della nube vulcanica indica una direzione Sud-Est. L’Ingv-Oe, alle 6.18, ha emesso un bollettino di avviso per il volo, il Vona, di colore ‘rosso’, ma, l’attuale fase eruttiva non impatta, al momento, con l’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.

8.06 Prezzo petrolio in aumento, Wti scambiato a 61,39 dollari

Prezzo del petrolio in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a maggio passa di mano a 61,39 dollari al barile con un aumento dell’1,14% mentre il Brent con consegna a giugno è scambiato a 64,88 dollari al barile con un avanzamento dell’1,04%.

7.57 Hamas , 19 morti in attacchi israeliani a Gaza da ieri sera

La Protezione civile di Gaza, controllata da Hamas , ha affermato che 19 persone sono state uccise negli attacchi israeliani nella Striscia da ieri sera.

7.42 Zelensky: “Le nostre truppe anche nella regione russa di Belgorod”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato ufficialmente per la prima volta la presenza delle truppe del Paese nella regione russa di Belgorod, sottolineando che le operazioni in quella zona – così come nel Kursk – sono una risposta giustificata all’invasione di Mosca. “Il comandante in capo Oleksandr Syrsky ha presentato oggi un rapporto separato: il fronte, la nostra presenza nel Kursk e nella regione di Belgorod. Continuiamo a condurre operazioni attive nelle zone di confine in territorio nemico, e questo è assolutamente giusto: la guerra deve tornare da dove è venuta”, ha affermato il capo dello Stato ieri sera.

7.17 Cina: “Non accetteremo ricatti Usa, lotta fino alla fine”

La Cina non accetterà mai la “natura ricattatoria” degli Stati Uniti e considera le ultime minacce di dazi avanzate dal presidente americano Donald Trump “un errore su un altro errore”. Un portavoce del ministero del Commercio cinese, in una nota, assicura che se Washington vorrà continuare su questa strada allora Pechino “lotterà fino alla fine”. Trump ha detto ieri che imporrà ulteriori tariffe del 50% se la Cina non ritirerà i suoi dazi del 34% di ritorsione contro gli Stati Uniti.

6.13 Tokyo a +6% guida rimbalzo in Asia, Taiwan a -4%