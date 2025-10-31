7.46 Ministro della Difesa Cina a Usa: “Costruiamo fiducia reciproca”

Il ministro della Difesa cinese, Dong Jun, ha dichiarato al suo omologo statunitense Pete Hegseth che Pechino e Washington dovrebbero impegnarsi a “costruire fiducia reciproca”, nel corso di un incontro tenutosi a Kuala Lumpur, in occasione di un vertice regionale. In un comunicato diffuso dal ministero della Difesa cinese, si legge che Dong ha invitato gli Stati Uniti a “rafforzare la fiducia e dissipare le incertezze”, sottolineando la necessità per i due eserciti di “esplorare la giusta via per una convivenza costruttiva”. Il colloquio tra i due ministri è avvenuto all’indomani dell’incontro tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump in Corea del Sud, che ha segnato un nuovo tentativo di rilancio del dialogo tra le due potenze.

1.17 “Usa offrono a Hamas uscita da aree controllate da Israele'”

Gli Stati Uniti hanno proposto ai militanti di Hamas un passaggio sicuro dalle zone controllate da Israele a Gaza a quelle controllate dal gruppo. Lo riporta Axios citando alcune fonti. La proposta americana è stata consegnata ad Hamas mercoledì dai mediatori dell’Egitto e del Qatar e punta a stabilizzare il cessate il fuoco a Gaza. Pur esprimendo pubblicamente il proprio appoggio per gli ultimi raid di Israele, Donald Trump dietro le quinte si sarebbe lamentato, definendo l’attacco sproporzionato.