Mentre le borse asiatiche crollano di nuovo a causa dei dazi, con Hong kong che perde il 12%, Bitcoin cancella i guadagni accumulati grazie alla vittoria di Trump. Confindustria chiede intanto che i soldi del Pnrr vegano spesi per aiutare le imprese ad investire.

Le notizie del giorno:

8.48 Pestaggio e “stesa”, i tre arrestati hanno tra 19 e 22 anni

I tre giovani arrestati dai carabinieri a Napoli per il pestaggio di uno studente universitario e per la “stesa”, avvenuti lo scorso primo febbraio nel quartiere Chiaia, hanno un’ età compresa tra i 19 e i 22 anni. La vittima dell’aggressione è uno studente universitario che stava festeggiando il compleanno: per futili motivi venne colpito ripetutamente alla testa, prima con una pistola usata come corpo contundente, e poi con i calci infertigli a terra quando era ormai privo di sensi. Mente si stavano allontanando dal locale notturno, i tre, nonostante la folla di giovani in strada, spararono, all’esterno, due colpi d’arma da fuoco, a scopo intimidatorio, scatenando il panico.

8.44 Dazi: Orsini, usiamo i fondi del Pnrr per aiutare le imprese

“È qualcosa che ci preoccupa, i dazi possono incentivare certe scelte. Ne parlo dal mio discorso d’insediamento, prima che arrivassero i dazi: è logico che un imprenditore vada dove trova meno complicato lavorare”. Lo dice, intervistato dal Corriere della Sera, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. “La Spagna ha meno debito e cresce più di noi. Ma dobbiamo fare un provvedimento analogo, in modo che i nostri imprenditori abbiano delle certezze e riinizino a investire” afferma. Per Orsini, “ormai si è capito che il piano Industria 5.0 (6,3 miliardi di incentivi del Pnrr agli investimenti in digitale e ambiente) non funziona – sottolinea – È inutile che continuiamo a spingere su una misura che, se siamo fortunati, assorbirà due miliardi in tutto. Il Pnrr è stato pensato per abbattere le emissioni, ora invece l’obiettivo è salvare l’industria europea. Quindi con i soldi rimasti del Pnrr, come con quelli dei fondi di coesione — e sono davvero tanti — serve il coraggio di puntare sulle priorità di attuali”. Orsini pensa a un nuovo piano di incentivi agli investimenti: “Sì, ma non al 5% o al 10%. Almeno al 30%. E con meccanismi di credito d’imposta semplici, senza troppa burocrazia, automatici. Altrimenti tante imprese medio-piccole non seguiranno”. 8.29 Lo spread Btp-Bund in avvio schizza a 128 punti Schizza in avvio lo spread. Il differenziale tra Btp e Bund sale di quasi 9 punti base a 128 punti. Si tratta del livello più alto da novembre. Il rendimento del decennale italiano sale di un punto base e tocca il 3,79% mentre i titoli di stato tedeschi a 10 anni cedono 7 punti base al 2,5%. 8.27 Cina: “Resteremo terra sicura per investimenti stranieri” La Cina assicura di proteggere gli interessi delle aziende Usa e di rimanere una “terra promettente” per gli investimenti stranieri. Lo ha assicurato il viceministro del Commercio Ling Ji, in base a una nota diffusa oggi dallo stesso dicastero, dopo che Pechino ha imposto venerdì controdazi al 34% su tutto l’import dagli Usa. La ritorsione cinese “protegge con fermezza i diritti e gli interessi legittimi delle imprese, comprese quelle americane”, ha detto domenica Ling, incontrando domenica un gruppo di rappresentanti di aziende Usa. Pechino ritiene che le tariffe di risposta mirano a rimettere gli Stati Uniti sulla “strada giusta”. 8.22 La Borsa di Hong Kong perde oltre il 12% La Borsa di Hong Kong perde oltre il 12% quando mancano meno di due ore alla chiusura, nel giorno peggiore per l’indice Hang Seng in più di 16 anni, mentre la rappresaglia della Cina contro i dazi di Donald Trump intensifica la guerra commerciale e alimenta i timori di recessione. L’indice, che aveva aperto con un ribasso del -9,28%, segna crollo del 12,4% – o 2.828,49 punti – a quota 20.021,32. 8.22 Tonfo a -5% del prezzo del gas, scivola sotto i 35 euro Tonfo in avvio del prezzo del gas. I contratti Ttf ad Amsterdam, Piazza di riferimento, cedono il 5% a 34,6 euro al megawattora.

8.11 Bitcoin cancella i guadagni accumulati da vittoria Trump

Le criptovalute hanno cancellato quasi tutti i guadagni dalla vittoria elettorale di Donald Trump all’inizio di novembre a causa dei dazi introdotti dal presidente Usa. La capitalizzazione di mercato totale di tutte le cripto è scesa di circa il 10% a 2,54 trilioni di dollari, secondo i dati di CoinGecko. Nella notte, segnala Bloomberg, il Bitcoin ha perso oltre il 7% a Londra, raggiungendo un minimo di 77.000 dollari e ora perde ancora a 76.837 dollari (-2,5%). Ethereum è crollato a 1.521 dollari, minimo infragiornaliero che non si vedeva dall’ottobre 2023, e ora è trattato a 1,543 dollari (-1,95%).

7.40 Blitz antidroga tra Roma e Modena, 9 arresti, anche una 79enne

Operazione antidroga tra Modena e Roma. Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Capitale, nelle province di Modena e Roma, i carabinieri della compagnia di Tivoli stanno eseguendo un’ordinanza, emessa dal gip, che dispone la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di 9 persone, di cui 7 italiani e 2 di nazionalità albanese, accusati di essere i promotori e membri di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di detenzione e porto abusivo di armi. Tra gli indagati anche una donna 79enne, italiana, accusata di aver nascosto in casa parte dello stupefacente e somme di denaro. I ‘summit’ per la gestione dell’attività illecita, avvenivano all’interno di un pollaio, luogo ritenuto sicuro per eludere eventuali intercettazioni.

7.11 Petrolio scivola poco sopra i 60 dollari, a -2,74%

Il petrolio è in brusca correzione in Asia sui timori di recessione globale per la guerra dei dazi innescata da Donald Trump: il Light crude Usa segna un tonfo del 2,74%, a 60,29 dollari, mentre il Brent accusa una perdita del 2,65%, a 63,84 dollari. Goldman Sachs, a conferma delle preoccupazioni degli investitori, ha appena portato dal 35% al 45% la probabilità che gli Stati Uniti finiscano in recessione nell’arco dei 12 mesi.

7.02 L’Asia affonda con i dazi Usa, Tokyo a -6% e Hong Kong a -10,7%

Le Borse asiatiche accusano il temuto tracollo alla riapertura dei mercati, in scia alle perdite di Wall Street di venerdì per le incertezze scatenate a livello globale dagli ultimi dazi di Donald Trump che hanno aumentato i timori di recessione. Il Nikkei a Tokyo, dopo il 9% mandato in fumo la scorsa settimana, cede un altro 6,02%, pur risalendo a 31.746,49 punti dai minimi di giornata, e si attesta intorno alla fase di contrazione nel 2025 in rapporto al -20% circa segnato dal picco di gennaio. Perde un decimo del suo valore Hong Kong (-10,7%, a 20.405,96 punti), con i titoli bancari e tecnologici (-13,95% l’Hang Seng Tech) sotto forte pressione. Shanghai perde il 6,34% (a 3.130,17 punti) e Shenzhen l’8,74% (a 1.818,16 punti). Pesante a Taipei il Taiex (-9,71% a 19.229,43 punti). L’indice di riferimento australiano ASX 200 scende del 4,28, con le azioni del gigante minerario Bhp a -8% poiché la Cina ha emanato ulteriori controlli sulle esportazioni dei minerali di terre rare spediti negli Stati Uniti. L’indice Kospi di Seul cede quasi il 5%. Male anche la Borsa di Mumbai (-3,5%) e di Singapore (-8,12%).