La giornata si apre con diverse notizie di rilievo: proseguono senza sosta le ricerche dell’elicottero privato scomparso tra Toscana e Marche, con a bordo due persone. Sul fronte politico, arriva oggi alla Camera il discusso disegno di legge sul consenso informato preventivo per le attività di educazione alla sessualità nelle scuole, promosso dalla Lega. Intanto, il ministro dell’Economia Giorgetti difende il taglio dell’Irpef al ceto medio, mentre l’opposizione rilancia il tema della redistribuzione dei redditi.

Ecco le notizie del giorno:

8.00 Avvistati tre droni su centrale nucleare belga

Secondo il Kiev Independent, che cita la Deutsche Welle, ieri sera tre droni sono stati avvistati mentre sorvolavano la centrale nucleare di Doel, nel Belgio settentrionale. Le operazioni presso la centrale elettrica nei pressi di Anversa non sono state influenzate dall’avvistamento del drone, ha affermato un portavoce della società energetica locale Engie .

7.30 Manovra, parla Giorgetti: “Ecco perché va difesa, chi guadagna 2mila euro non è un benestante”

“Manovra per la competitività. Se ricco è chi guadagna 45 mila euro lordi all’anno… L’Europa fermi l’avanzata cinese”. Il ministro dell’Economia al Festival Città Impresa di Bergamo: “Interveniamo sul ceto medio perché eravamo già intervenuti su quelli più svantaggiati”.

7.00 Elicottero disperso tra Marche e Toscana, ricerche in corso

Un elicottero privato decollato da Venezia nella serata di ieri, è disperso in un’area impervia nei pressi del lago di Montedoglio, in provincia di Arezzo, vicinissima al confine con le Marche. A bordo del velivolo, un Augusta Westland 109, ci sono due persone.