Anche oggi si continua a parlare dei negoziati a porte chiuse in corso a Riad. In Italia, invece, da registrare l’ennesima tragica morte sul lavoro: a Sant’Antonio Abate, nel napoletano, un operaio è morto dopo essere rimasto incastrato nel nastro trasportatore.

8.24 “Papa Francesco poteva morire, le persone intorno a lui piangevano ma lui non ha mollato”

“È brutto”. Sono le parole di Papa Francesco riportate in una intervista al Corriere della Sera da Sergio Alfieri, il capo dell’equipe medica del Gemelli che ha curato il Pontefice. Quello è stato “il momento peggiore”, dice il medico: “Per la prima volta ho visto le lacrime agli occhi ad alcune persone che stavano intorno a lui. Eravamo tutti consapevoli che la situazione si era ulteriormente aggravata e c’era il rischio che protesse non farcela”. “Decide sempre il Santo Padre”, racconta. Allo staff il Papa ha detto: “Provate tutto, non molliamo. È quello che pensavamo anche tutti noi. E nessuno ha mollato”. Francesco “è stato sempre vigile. Quella sera è stata terribile, sapeva, come noi, che poteva non superare la notte. Lui però sin dal primo giorno ci ha chiesto di dirgli la verità e ha voluto che raccontassimo la verità sulle sue condizioni. Nulla è mai stato modificato oppure omesso”. “Per giorni abbiamo rischiato danni ai reni e al midollo ma siamo andati avanti, poi l’organismo ha risposto alle cure e l’infezione polmonare si è attenuata”. Poi l’altra crisi: “È stato terribile, abbiamo pensato davvero di non farcela. Lui si è sempre reso conto di tutto ma credo che la sua consapevolezza sia stata anche il motivo che invece lo ha tenuto in vita”. “Lui ha il fisico affaticato, ma la testa è quella di un cinquantenne. L’ha dimostrato anche nell’ultima settimana di degenza. Appena ha cominciato a sentirsi meglio ha chiesto di andare in giro per il reparto. E poi c’è stata la sera della pizza: ha dato i soldi a uno dei collaboratori e ha offerto la pizza a chi lo aveva assistito quel giorno. È stato un miglioramento continuo e ho capito che aveva deciso di tornare a Santa Marta quando, una mattina, mi ha detto: “Sono ancora vivo, quando torniamo a casa?”.

8.09 A febbraio -16,2% le immatricolazioni Stellantis in Europa

Il gruppo Stellantis ha immatricolato in Europa, Efta e Regno Unito a febbraio 155.970 auto, il 16,2% in meno dello stesso mese del 2024, con una quota di mercato del 16,2% contro il 18,7% di un anno fa. Nei primi due mesi dell’anno le immatricolazioni del gruppo sono 310.091, in calo del 16,1%. La quota di mercato è pari al 15,8% contro il 18,4% di un anno fa.

8.08 In Europa a febbraio -3,1% le immatricolazioni auto

In Europa Occidentale (Ue, Efta e Regno Unito) a febbraio sono state immatricolate – secondo i dati dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei – 963.540 auto, il 3,1% in meno dello stesso mese del 2024. Da inizio anno sono state vendute 1.959.580, in calo del 2,6% sull’analogo periodo dell’anno scorso. Le immatricolazioni di vetture elettriche nei primi due mesi del 2025 sono 255.489, in crescita del 28,4% sullo stesso periodo dell’anno scorso, con una quota del 15,2% del totale del mercato.

7.36 Incastrato nel nastro trasportatore, morto operaio

Incidente sul lavoro mortale, ieri sera, a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, dove il dipendente di una ditta di smaltimento rifiuti di 50 anni, Nicola Sicignano, è deceduto durante un turno di lavoro. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, l’operaio sarebbe rimasto incastrato con il braccio e la testa nel nastro trasportatore della linea di lavoro. L’area è stata sequestrata e sono in corso le indagini della Compagnia di Castellammare di Stabia, del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata con la collaborazione del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e dell’Asl di Napoli.

7.32 Karasin: “I colloqui continueranno”

Un negoziatore russo ha definito “utili” i colloqui tra funzionari russi e statunitensi su una possibile tregua parziale in Ucraina, aggiungendo che i contatti proseguiranno. “Abbiamo parlato di tutto, è stato un dialogo intenso, non facile, ma molto utile per noi e per gli americani”, ha dichiarato Grigory Karasin all’agenzia Tass. “Continueremo”, ha aggiunto, all’indomani delle 12 ore di colloquio tra le delegazioni in Arabia Saudita.

6.10 Vendite di Tesla in Ue -49% nei primi due mesi del 2025

Le vendite europee di auto elettriche Tesla sono calate del 49% in gennaio e febbraio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ha affermato oggi l’Associazione dei costruttori europei di automobili (Acea). I modelli obsoleti sono uno dei fattori alla base del crollo finora registrato quest’anno, ma i clienti di veicoli elettrici potrebbero anche rifiutarsi di acquistare Tesla per protestare contro il miliardario proprietario dell’azienda Elon Musk, diventato un sostenitore chiave del presidente americano Donald Trump.