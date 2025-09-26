8.55 Schlein: “Meloni all’Onu per dividere la nazione”

“Mi sembrano più partiti e più governi in uno solo. Crosetto tranquillizza, poi subito dopo una deputata di FdI fa un intervento di fuoco contro le opposizioni. La Flotilla rispetta il diritto internazionale e porta aiuti, va protetta. D’altronde la premier Meloni è andata alle Nazioni Unite per dividere la nazione attaccando le opposizioni e i giudici. Ha parlato di irresponsabilità di chi la critica su Gaza, ma è irresponsabile aver schiacciato l’Italia sulle posizioni di Netanyahu che sta commettendo crimini a Gaza e in Cisgiordania”. Lo afferma, in un’intervista al Qn, la segretaria del Pd, Elly Schlein.

8.08 Antitrust, sanzione di 936 milioni a sei compagnie petrolifere

L’Antitrust ha deciso una sanzione per oltre 936 milioni complessivi a Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil per intesa restrittiva della concorrenza. Lo si legge in una nota. Dall’istruttoria, avviata grazie a un whistleblower, è emerso che i principali operatori petroliferi si sono coordinati per determinare il valore della componente bio inserita nel prezzo del carburante.

8.01 Garlasco, perquisita la casa dell’ex procuratore di Pavia

Dall’alba di stamani sono in corso perquisizioni dei Carabinieri e della Guardia di Finanza in merito alle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco (Pavia) il 13 agosto 2007. Da quanto si è appreso si tratta di perquisizioni a Pavia e Garlasco nelle abitazioni dei genitori e degli zii di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d’inchiesta sul caso aperto dalla Procura della Repubblica di Pavia.

I Carabinieri e i finanzieri all’opera da stamani a Garlasco nelle abitazioni della famiglia Sempio sono coordinati dalla Procura della Repubblica di Brescia, che ha emesso i provvedimenti nell’ambito di un fascicolo che vede indagato l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti. L’inchiesta per corruzione in atti giudiziari ha portato alle perquisizioni nelle dimore dell’ex procuratore, a Pavia, Genova e a Campione d’Italia, e nelle case di due appartenenti alle forze dell’ordine, ora in congedo, che lavoravano nella sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Pavia.

5.02 Polonia invita propri cittadini a lasciare la Bielorussia

“A causa delle crescenti tensioni, della guerra in corso nella regione e dei ripetuti arresti arbitrari”, il Ministero degli Esteri polacco “sconsiglia qualsiasi viaggio in Bielorussia” e “invita i cittadini polacchi rimasti in Bielorussia a lasciare immediatamente il suo territorio utilizzando i mezzi commerciali e privati ;;disponibili”. Lo ha comunicato l’ambasciata della Polonia a Minsk. “In caso di un drastico deterioramento della situazione della sicurezza, di chiusura delle frontiere o di altre circostanze – si legge – l’evacuazione potrebbe rivelarsi notevolmente più difficile o addirittura impossibile”.

4.25 Un generale russo: “L’Ucraina dall’inizio dell’operazione speciale ha perso 1,7 milioni di soldati”

“Le perdite permanenti delle forze armate ucraine dall’inizio dell’operazione militare speciale sono stimate in 1,7 milioni di persone”. Lo ha detto alla televisione Rossiya-1 – come riporta la Tass – il generale Apty Alaudinov, vice capo del Dipartimento politico-militare delle forze armate russe e comandante delle forze speciali Akhmat. Relativamente ad una possibile offensiva ucraina, ha affermato: “Potrebbe scegliere la repubblica separatista moldava della Transnistria come obiettivo: a quanto ho capito, cercheranno di attaccare direttamente la Transnistria a ottobre, è così che vediamo la situazione, a giudicare dai preparativi sia della Nato sia di altre parti interessate. Forse cercheranno di attaccarla perché c’è un grande deposito di munizioni e sperano di impadronirsi di queste armi e di rivolgerle contro di noi”.

2.16 L’ex capo dell’FBI: “Non ho paura, sono innocente”

“Non ho paura, e spero che anche voi non ne abbiate. Sono innocente: ho fiducia nel sistema giudiziario”. Lo afferma l’ex capo dell’FBI James Comey in un video postato online.

1.36 Trump plaude a incriminazione Comey: “Giustizia in America”

“Giustizia in America. Uno degli uomini peggiori a cui questo paese sia mai stato esposto è James Comey, l’ex capo dell’FBI. Oggi è stato incriminato da parte del gran giurì su due capi d’accusa”. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. “E’ stato così cattivo per il nostro paese, per così tanto tempo, e ora sta per essere ritenuto responsabile del suo crimine contro la nazione”, ha messo in evidenza Trump.

00.50 “L’ex capo dell’FBI è stato incriminato”

L’ex capo dell’FBI James Comey è stato incriminato dal gran giurì. Lo riporta Cnn citando alcune fonti. Comey è da anni un nemico di Donald Trump e il presidente nei giorni scorsi aveva chiesto alla ministra della Giustizia Pam Bondi di perseguire i suoi rivali, fra i quali Comey.