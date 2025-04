I dazi di Donald Trump continuano ad affondare le Borse mondiali. Intanto sale a 98 il numero delle vittime per il crollo del tetto in una discoteca a Santo Domingo.

Le notizie del giorno:

7.51 In forte calo -4% i futures europei e su Wall Street

Si preannuncia una giornata difficile per le Borse europee all’indomani di un rimbalzo, mentre entrano in vigore nuovi dazi con una tariffa imposta dagli Usa alla Cina pari al 104%. Il future sull’eurostoxx 50 è in flessione di oltre il 4% e i futures sugli indici di Wall Street perdono oltre il 2 per cento.

6.39 Le Borse asiatiche in rosso con i nuovi dazi Usa

Le Borse asiatiche accusano il colpo dell’entrata in vigore dei ‘dazi reciproci’ Usa, con la Cina nel mirino per una aliquota aggregata del 104%: Tokyo cede adesso il 4,87%, mentre Taiwan ampia il rosso a -5,86%. Tra i listini principali, soltanto Shanghai segna un rialzo dello 0,24%, mentre Seul perde l’1,82% e Singapore il 2,16%.

6.38 Salgono a 98 le vittime nella discoteca a Santo Domingo

Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime del crollo del tetto in una discoteca a Santo Domingo: sono 98, riferiscono i soccorritori. Circa 150 i feriti. Al momento del disastro, riferiscono i media locali, all’interno c’erano circa 500-1.00 persone. La capienza del locale è di 700 persone sedute e circa mille in piedi.

2.42 Trump ai repubblicani: “So quello che sto facendo”

“So quello che sto facendo”: lo ha detto Donald Trump intervenendo alla cena di gala del National Republican Congressional Committee a Washington, dove ha continuato a difendere i suoi dazi affermando che altri paesi vogliono fare accordi. “Non vogliamo necessariamente fare un accordo con loro. Siamo contenti di stare così, prendendo i nostri 2 miliardi di dollari al giorno, ma loro vogliono fare un accordo con noi”, ha affermato, sostenendo che le aziende stanno tornando negli Usa e investendo migliaia di miliardi. “Stanno arrivando i produttori di chip, stanno arrivando tutti. Non abbiamo mai avuto niente del genere”, ha detto.