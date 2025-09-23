La notizia del giorno è l’invasione dello spazio aereo danese e norvegese da parte di alcuni droni. Droni la cui origine per ora resta un mistero. Come ovvio, l’ipotesi è che si tratti di una provocazione russa. Ma nel corso della conferenza stampa conclusasi poche ore fa a Copenaghen, la polizia non ha né confermare né smentito che i droni siano russi, limitandosi a riferire di essere al lavoro.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha dubbi: “Se non ci sarà una risposta decisa da parte degli alleati – sia Stati che istituzioni – alle provocazioni, la Russia continuerà a perpetrare tali violazioni’.

8.19 Corsa senza sosta per l’oro, prezzo spot a 3.755 dollari

È una corsa senza sosta quella dell’oro. Il prezzo spot sale dello 0,23% portandosi a 3.755 dollari l’oncia, mentre sul Comex il contratto per dicembre vede già i 3.800 dollari. Il futures guadagna infatti lo 0,29% salendo a 3.786 dollari l’oncia.

7.57 Danimarca, sconosciuti i responsabili del sorvolo droni

La polizia danese non ha ancora individuato i responsabili del sorvolo dei droni sull’aeroporto di Copenaghen, ma si tratta di persone “competenti”. “Il numero, le dimensioni, le rotte di volo, il tempo trascorso sopra l’aeroporto. Tutto questo insieme indica che si tratta di un attore capace. Quale attore capace, non lo so”, ha detto ai giornalisti l’ispettore di polizia Jens Jespersen. L’aeroporto è rimasto chiuso per diverse ore, causando numerosi ritardi e disagi per 20.000 passeggeri.

6.34 Raid israeliani nella Striscia, almeno 37 morti

Almeno 37 persone sono rimaste uccise la scorsa notte nella Striscia di Gaza durante un’operazione militare israeliana. Lo riferisce l’emittente libanese Al Mayadeen. Secondo quanto riportato, l’artiglieria israeliana ha colpito i quartieri orientali e meridionali di Gaza City, provocando 30 vittime. L’attacco si inserisce nell’ambito dell’offensiva di terra lanciata da Israele per prendere il pieno controllo della città.

4.47 Riaperto lo spazio aereo dello scalo di Oslo

Lo spazio aereo sopra l’aeroporto di Oslo è stato riaperto. Era stato chiuso circa tre ore fa per la presenza di di alcuni droni. È quanto ha scritto Monica Fasting, responsabile della comunicazione dell’aeroporto di Oslo, in una e-mail all’agenzia di stampa norvegese NTB. “Lo spazio aereo è stato riaperto. Chiediamo ai passeggeri di presentarsi normalmente. L’aeroporto – scrive – era stato precedentemente chiuso dopo che almeno due droni erano stati avvistati nei pressi della pista di atterraggio. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza”. Secondo NTB, la chiusura dell’aeroporto ha interessato 12 voli.

3.36 Zelensky: ‘Violazione nello spazio aereo danese è russa’

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X rende noto di aver affrontato l’argomento delle ‘violazioni da parte della Russia dello spazio aereo degli Stati membri della NATO, anche il 22 settembre a Copenaghen’ con la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale , Kristalina Georgieva, . ‘Abbiamo scambiato – scrive – opinioni sulle ragioni. Se non ci sarà una risposta decisa da parte degli alleati – sia Stati che istituzioni – alle provocazioni, la Russia continuerà a perpetrare tali violazioni’. Nel corso della conferenza stampa conclusasi poche ore fa a Copenaghen, la polizia non ha né confermare né smentito che i droni siano russi, limitandosi a riferire di essere al lavoro.

1.07 Nuovo avvistamento drone, chiuso spazio aereo scalo Oslo

A causa di un nuovo avvistamento di un drone, lo spazio aereo sopra l’aeroporto di Oslo è stato chiuso. Avinor, responsabile di un gran numero di aeroporti e piste di volo in Norvegia, lo ha annunciato alle 00:30, secondo quanto riportato da NRK. Ciò significa che gli aerei in arrivo verranno dirottati verso l’aeroporto più vicino, ha dichiarato ai media l’addetta stampa Karoline Pedersen. In precedenza, si diceva che un drone avvistato vicino all’aeroporto non avesse influenzato il traffico aereo.

1.03 Aeroporto Copenaghen, “lo scalo ha riaperto”

Aeroporto Copenaghen, ‘lo scalo ha riaperto- “L’aeroporto di Copenaghen riapre dopo la chiusura dovuta all’attività dei droni. Tuttavia, si verificheranno ritardi e cancellazioni. I passeggeri sono pregati di verificare con la propria compagnia aerea”. Lo si legge nell’ultimo aggiornamento sul profilo X dell’aeroporto.

00.02 Scalo Copenaghen chiuso sino a domani alle 9, stop 50 voli

Secondo l’ultimo aggiornamento di Eurocontrol, l’aeroporto di Copenaghen rimarrà chiuso fino alle 07:00 UTC del 23 settembre, le 9 di domattina in Italia. Finora sono stati cancellati 50 voli, 50 voli sono stati deviati e si prevede che circa altri 20 voli saranno dirottati nelle prossime ore. Lo rende noto Flightradar24.