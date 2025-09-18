Tre agenti morti e due feriti in condizioni critiche ma stabili. È il bilancio della sparatoria nella contea di York, in Pennsylvania. L’incidente si è verificato durante l’esecuzione di un mandato da parte dei cinque agenti. Sempre dagli Stati Uniti, la notizia dell’interruzione del “Jimmy Kimmel Live” dopo le parole del comico su Charlie Kirk. Nel corso dello show di lunedì, Kimmel aveva detto: “Abbiamo raggiunto nuovi minimi durante il fine settimana con i Maga che hanno cercato di caratterizzare il ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro e hanno fatto di tutto per ottenere punti politici su questo”.

8.07 “Bombe Israele vicino a ospedali, 83 morti dall’alba”

Le forze israeliane hanno scatenato una nuova ondata di attacchi su Gaza, colpendo aree vicine ad alcuni dei pochi ospedali ancora funzionanti, mentre prosegue l’ attacco via terra su Gaza City. Fonti sanitarie riferiscono ad Al Jazeera di almeno 83 palestinesi uccisi oggi dalle forze israeliane. Missili hanno colpito le aree intorno agli ospedali di al-Shifa e al-Ahli, tra i pochi ancora funzionanti: almeno 15 persone sono state uccise fuori da al-Shifa, mentre altre quattro sono morte in un altro attacco vicino ad al-Ahli.

7.42 Nella notte attacchi di droni russi a Kiev e nella regione

I sistemi antiaerei ucraini sono entrati in azione la scorsa notte ;;durante un allarme antiaereo nella capitale e nella regione di Kiev, per una pioggia di droni russi. Lo ha riferito l’Amministrazione Militare Regionale di Kiev su Telegram, secondo Ukrinform. Anche l’Amministrazione Militare della Città di Kiev ha riferito dell’attacco esortando la popolazione a rimanere nei rifugi fino al segnale ufficiale di cessato allarme. In precedenza, l’Aeronautica Militare ucraina aveva rilevato il movimento di droni verso Kiev da sud. Un altro attacco russo ha interessato tratti ferroviari nella regione di Poltava, rimasti a lungo senza corrente elettrica. A seguito dei bombardamenti notturni nella regione di Poltava e delle temporanee interruzioni di corrente in diverse tratte della regione, sono state impiegate locomotive diesel di riserva. Si sono sviluppati incendi, una persona è rimasta ferita e diversi treni passeggeri registrano ritardi fino a 3 ore, precisa Ukrinform citando le autorità competenti.

5.53 Usa, giudice ordina espulsione leader proteste pro-Pal

Un giudice della Louisiana ha ordinato l’espulsione in Algeria o in Siria di Mahmoud Khalil, dopo che il noto leader della protesta filopalestinese negli Usa ha omesso di rivelare informazioni sulla sua domanda di green card. Lo si legge dai documenti del tribunale depositati mercoledì.

2.45 Trump designa Antifa come organizzazione terroristica

Donald Trump designa Antifa, il gruppo antifascista di estrema sinistra, come una della maggiori organizzazioni terroristiche. Lo annuncia lo stesso presidente Usa sul suo social Truth, raccomando che “coloro che finanziano Antifa siano indagati a fondo in linea con i più alti standard legali”. Trump definisce Antifa come un “disastro pericoloso di estrema sinistra”.

2.04 Casa Bianca su stop di Kimmel, Abc fa favore a spettatori

Abc “sta facendo un favore ai suoi telespettatori” sospendo indefinitamente lo show di Jimmy Kimmel. Lo afferma la Casa Bianca tramite l’account ‘Rapid Response’ su X. Quando Stephen Colbert aveva annunciato la fine del suo show serale, il presidente americano Donald Trump aveva puntato il dito su Jimmy Kimmel. “Dicono sarà il prossimo”, aveva detto.

00.53 Show di Jimmy Kimmel interrotto dopo commenti su Kirk

“Jimmy Kimmel Live”, lo show del comico e conduttore televisivo più famoso di Hollywood, sarà interrotto immediatamente sulle reti di Abc e per un “futuro prevedibile” dopo le sue parole su Charlie Kirk. Lo riportano i media americani, citando Nexstar e Abc. Nel corso dello show di lunedì, Kimmel ha detto: “Abbiamo raggiunto nuovi minimi durante il fine settimana con i Maga che hanno cercato di caratterizzare il ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro e hanno fatto di tutto per ottenere punti politici su questo”.

Spari in Pennsylvania, tre agenti morti e due feriti

Tre agenti morti e due feriti in condizioni critiche ma stabili. È il bilancio della sparatoria nella contea di York, in Pennsylvania, secondo quanto riferito dalla polizia. L’incidente si è verificato durante l’esecuzione di un mandato da parte dei cinque agenti.