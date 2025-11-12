6.40 Mosca, 22 droni ucraini abbattuti stanotte sul territorio russo

Mosca afferma che 22 droni ucraini sono stati intercettati e distrutti stanotte sulle regioni russe, inclusa quella della capitale. Lo riporta l’agenzia di stampa Tass, citando il Ministero della Difesa russo.

6.01 Iea: “Cresce domanda di energia, tensioni senza precedenti”

Di fronte a “pressanti minacce per la sicurezza energetica”, l’energia è diventata “questione centrale della sicurezza nazionale”. Lo segnala l’Agenzia Internazionale dell’Energia nel World Energy Outlook dove sottolinea la necessità di più diversificazione delle forniture e maggiore cooperazione. Il Weo prevede un crescente bisogno di servizi energetici nei prossimi decenni, anche legato all’intelligenza artificiale “Negli ultimi decenni, non c’è un altro momento in cui le tensioni sulla sicurezza energetica hanno riguardato così tanti combustibili e tecnologie insieme, dichiara il direttore esecutivo Fatih Birol.

2.36 Tajani: “La Russia non sta vincendo la guerra, fa propaganda”

“L’offensiva russa non è un’offensiva di grandi vittorie. C’è anche molta propaganda. Sono tre anni che dicono che stanno vincendo la guerra e non sono ancora riusciti a vincerla”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della ministeriale del G7 a Niagara-on-The- Lake. “Dobbiamo continuare a lavorare per il cessate il fuoco e costringere Putin a venire a più miti consigli”, ha sottolineato il titolare della Farnesina.

2.23 Tajani: “Cina non può dettare prezzo delle materie prime”

“Non possiamo lasciare che la Cina detti il prezzo delle materie prime, ne va della nostra competitività”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i giornalisti a margine della riunione ministeriale del G7 a Niagara-on-the-Lake.