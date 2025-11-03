8.37 Cina nega i test sulle armi nucleari dopo accuse di Trump

La Cina ha negato di aver testato armi nucleari, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che il Paese era tra quelli che avevano condotto test sconosciuti al pubblico. “La Cina ha sempre aderito alla strada dello sviluppo pacifico, ha perseguito una politica di non primo utilizzo delle armi nucleari, ha sostenuto una strategia nucleare di autodifesa e ha rispettato il suo impegno a sospendere i test nucleari”, ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri Mao Ning.

2.03 Trump: “Anche Russia e Cina fanno test nucleari”

“La Russia ha annunciato che testerà armi nucleari, la Corea del Nord lo fa costantemente, anche la Cina lo fa, ma non ne parlano mentre noi sì perché siamo una società aperta”: lo ha detto Donald Trump in una intervista al programma “60 Minutes” della Csb, rispondendo così ad una domanda sulla sua decisione di riprendere i test nucleari “come altri Paesi” e all’obiezione della conduttrice che solo Pyongyang risulta fare test nucleari. Il tycoon ha ribadito però che il suo obiettivo è la denuclearizzazione.

00.35 Trump: “Non sto valutando i Tomahawk per Kiev”

Donald Trump ha detto che non sta prendendo in considerazione l’idea di fornire all’Ucraina i Tomahawk, i missili a lungo raggio. Alla domanda di un giornalista a bordo dell’Air Force One se non stesse valutando la possibilità di fornire queste armi a Kiev, il presidente ha risposto: “No, non proprio”.

00.33 Trump evoca truppe Usa o raid aerei in Nigeria

L’esercito americano potrebbe schierare truppe in Nigeria o effettuare attacchi aerei per fermare l’uccisione di un gran numero di cristiani nel paese africano. Lo ha detto Donald Trump. Alla domanda se prevedesse truppe di terra o attacchi aerei in Nigeria, il presidente ha risposto: “potrebbe essere. Voglio dire, altre cose. Ne prevedo molte. Stanno uccidendo un numero record di cristiani in Nigeria… Stanno uccidendo i cristiani e li stanno uccidendo in gran numero. Non permetteremo che ciò accada”.

00.10 Il ministro dell’Energia Usa: “Test nucleari senza esplosioni”

I test nucleari ordinati da Donald Trump non comporteranno esplosioni nucleari: lo ha assicurato il segretario all’Energia americano Chris Wright, chiarendo che i test coinvolgeranno “le altre parti di un’arma nucleare” per garantirne il corretto funzionamento. Le dichiarazioni di Wright sono arrivate quattro giorni dopo che Trump aveva ordinato al Pentagono di riprendere i test nucleari “su base di parità” con gli altri Paesi, sollevando lo spettro di un ritorno ai peggiori giorni della Guerra Fredda. “Penso che i test di cui stiamo parlando in questo momento siano test di sistema”, ha spiegato Wright in un’intervista a Fox News.