Una donna di 44 anni stava tornando a casa dopo il lavoro in un locale pubblico, quando è stata vittima di una brutale aggressione a sfondo sessuale da parte di un giovane straniero che l’ha anche rapinata. L’attacco è avvenuto ieri sera intorno alle 22.30 a Sondrio, dove all’alba la polizia di Stato ha arrestato un 24enne originario del Mali, residente nel Centro di accoglienza di Colorina, in Valtellina. L’accusa contro di lui è di violenza sessuale, rapina e lesioni personali gravissime.

La vittima trovata a terra sanguinante

Gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti su segnalazione del 118, trovando la vittima a terra, sanguinante e in stato di semicoscienza. Aveva il volto tumefatto, l’orecchio staccato a morsi, profonde lacerazioni sul corpo e sangue che le colava dagli occhi. Trasportata d’urgenza al Pronto soccorso, è ora nel reparto di Rianimazione ed è stata sottoposta a cure e accertamenti. Grazie alla descrizione fornita dal personale sanitario, che ha visto l’aggressore allontanarsi, i poliziotti hanno rintracciato il ventiquattrenne poco distante, in stato confusionale e con gli abiti intrisi di sangue.

Aggressore arrestato e condotto in carcere

Nel suo zaino il ragazzo aveva anche i documenti e il bancomat della sua vittima. L’aggressore è stato quindi arrestato e condotto nel carcere di Sondrio in attesa della convalida del fermo. Subito sono arrivate le prime reazioni politiche nella città, guidata da una giunta di centrodestra. Mauro Verga, presidente del Circolo cittadino di Fratelli d’Italia ha sottolineato che “serve un’azione decisa per tutelare i cittadini” e ha denunciato “un clima di crescente insicurezza che – a suo dire – sta segnando profondamente la percezione dei residenti”.