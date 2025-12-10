Belle le nuove tecnologie, come no, tipo quelle che consentono di saltare le mille noiose procedure di identificazione tramite un rapido riconoscimento facciale. Basta scattarsi una foto, un semplice selfie per accedere al proprio conto corrente con un clic.

La denuncia alla stazione dei carabinieri di Rubiera (RE)

Tutto bene fino a quando non ti distrai, e almeno la notte credi ti concederti il meritato sonno dei giusti ma non hai ben compreso chi hai scelto come partner per dormirti accanto. Può succedere, come è successo a una ragazza di vent’anni della provincia di Reggio Emilia, che di notte il tuo compagno (in questo caso) ti svuoti il suddetto conto.

Niente di più facile se sai come sbloccare lo smartphone: poi basta una foto e vai con l’accesso immediato. In pochi attimi, due bonifici al volo e un totale di 25mila euro, tutto quello che la ragazza aveva, evapora.

Poi il gentleman (dalla denuncia fatta ai carabinieri della stazione di Rubiera sembra si tratti di un giovane nordafricano) è evaporato anche lui lasciando un evasivo biglietto d’addio per giustificare il troncamento improvviso della relazione.

Un passo falso, forse e per fortuna, perché la ragazza insospettita ha anche controllato il conto. Felicemente bloccandolo.