La morte di Papa Francesco è l’argomento a cui è dedicata l’apertura su tutti i giornali di oggi: i titoli principali riguardano l’esposizione del suo corpo nella Basilica di San Pietro, con il grande afflusso di persone per rendergli omaggio. “Lite sulle spoglie di Francesco”, titola La Stampa. “In fila per ore, l’addio al Papa”, è l’apertura del Corriere della Sera. “Elly iscrive il Papa al Pd”, è invece la prima pagina di Libero.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“In fila per ore, l’addio al Papa” (Il Corriere della Sera).

“Un lutto popolare”. L’editoriale di Beppe Severgnini: “Le messe sono ritrovi di anziani, i seminari chiudono, catechismo è diventata una parola antica. Eppure si percepisce, in Italia, un sentimento sincero. Affetto, dispiacere, rimpianto. Anche da parte di chi, Francesco, l’ha criticato; o non l’ha mai ascoltato con attenzione. Una ipocrisia collettiva? No. Un lutto popolare, invece.

Il lutto popolare è religioso, a modo suo. Nella devozione italiana si intrecciano tradizioni, rispetto, timori, ricordi: ecco perché va presa sul serio”.

“Francesco torna tra la gente” (La Repubblica).

“Lite sulle spoglie di Francesco” (La Stampa).

“Il grande abbraccio” (Il Messaggero).

“Il 25 aprile diverso del Paese in lutto”. L’editoriale di Mario Ajello: “La coincidenza tra l’ottantesimo anniversario del 25 aprile e il lutto per Bergoglio fa impressione per contrasto. Costituisce un intreccio inaspettato tra una data che segnò la rinascita dell’Italia nel 1945 e un’altra circostanza, la morte di un grande pontefice, che è un momento non di ricominciamento e di felicità, come quella che attraversò l’Italia per la caduta del nazifascismo, ma di tristezza e di malinconia di fronte a una straordinaria esperienza di vita riconsegnata, come si dice in linguaggio cristiano, alla casa di Dio”.

“BTp Italia, a maggio nuova emissione” (Il Sole 24 Ore).

“La sinistra arruola il Papa partigiano” (Il Giornale).

“La santa massa” (Il Manifesto).

“La Casta salta la fila per il Papa anti-Casta” (Il Fatto Quotidiano).

“La Fiera del Tartufo”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Fra i tartufi più pregiati che sabato in San Pietro concorreranno alla Fiera della Trifola, altrimenti detta funerale del Papa, svetta la baronessa Ursula von der Leyen, autrice del piano di riarmo da 800 miliardi che Francesco ha scomunicato nell’ultimo Angelus di Pasqua”.

“Il riarmo Ue è illegale” (La Verità).

“Elly iscrive il Papa al Pd” (Libero).

“Hanno scambiato il Papa per Che Guevara”. L’editoriale di Mario Sechi: “Elly Schlein è riuscita a costruirsi il santino su misura, un Papa Francesco alla Che Guevara, icona della sinistra, protettore del Verbo antagonista, simbolo dei reietti. Lo ha fatto in Parlamento, in un momento solenne, steccando rispetto a quello che doveva essere lo spartito della giornata. A un certo punto mi sembrava di sentire le parole di Herbert Marcuse ne “L’uomo a una dimensione”, una cosa tra la scuola di Francoforte e Jacques Maritain”.

“Francesco, il saluto del suo popolo. Schlein a Meloni: Basta ipocrisie” (Domani).