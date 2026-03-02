Ha legato il cane al retro della sua jeep e lo ha trascinato lungo la strada. Una scena brutale, cui ha assistito un automobilista di passaggio, che oltre ad aver intimato all’uomo di fermarsi, lo ha anche ripreso con il cellulare, documentando quanto stava accadendo. Lo stesso ha consegnato il filmato allo sceriffo della contea di Lee, in Florida. Questo ha permesso che il responsabile della violenza, un uomo di 69 anni, fosse immediatamente arrestato.

Gli agenti lo hanno prelevato, fotosegnalato e portato in carcere. La vittima, una cagnolina di nome Rootie, esemplare di Australian cattle dog, è riuscita a sopravvivere, nonostante le ferite riportate. L’animale è stato preso in custodia dalle autorità e affidato ai veterinari. Durante la conferenza stampa, seguita all’arresto del conducente, lo sceriffo ha detto: “In questa contea gli abusi sugli animali non sono e non saranno tollerati. Quando parlo di tolleranza zero intendo tolleranza zero. Il responsabile della violenza ha trascinato un animale indifeso sull’asfalto. E ora è lui ad essere in gabbia”. L’uomo è stato accusato di crudeltà aggravata nei confronti degli animali.