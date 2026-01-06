Non voleva che il marito cambiasse canale per vedere la tv, ma tanto è bastato per scatenare la furia dell’uomo che le ha sparato e l’ha uccisa, colpendo al volto anche la figlia della donna, fortunatamente sopravvissuta. La tragedia è avvenuta in Florida a pochi giorni dall’ultimo Natale. Jason Kenney, 47 anni, tossicodipendente, ha ucciso la moglie Crystal Kenney, 38, al culmine di una lite scoppiata perché lei gli aveva chiesto di non cambiare canale per sintonizzarsi sulla partita della lega di football americano NLF dei San Francisco 49ers contro gli Indianapolis Colts.

“Mamma non voleva cambiare canale e mettere il football perché voleva vedere un altro episodio di Percy Jackson”, ha detto la figlia della vittima. “L’ho implorato: ‘Non spararmi, non spararmi'”, ha aggiunto la giovane. Ma le cose sono andate diversamente. Jason è poi fuggito in auto verso la casa del suo defunto padre, dove si è barricato in un capanno e in seguito si è tolto la vita mentre la polizia si apprestava ad entrare. Alla tragedia sono scampati il figlio 12enne della vittima, che è riuscito a scappare senza riportare ferite e la figlia di un anno della coppia, che gli agenti hanno trovato nella sua culla mentre dormiva.