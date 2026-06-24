L’ondata di calore che da giorni stringe nella sua morsa gran parte dell’Europa non accenna a diminuire e, secondo le previsioni, continuerà a far sentire i suoi effetti anche nei prossimi giorni. Dall’Italia alla Spagna, dalla Francia alla Germania fino al Regno Unito, si susseguono record di temperatura, disagi alla popolazione, misure straordinarie delle autorità e primi episodi che potrebbero essere collegati all’afa estrema. Mentre i servizi meteorologici prevedono ancora picchi elevati e notti tropicali, cresce l’attenzione per la salute pubblica e per la tenuta delle infrastrutture.

Le previsioni in Italia

In Italia i bollini rossi del ministero della Salute continuano ad aumentare e coinvolgono numerose città, tra cui Roma, Milano, Firenze, Bologna, Torino, Venezia e Pescara. Secondo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, Firenze potrebbe raggiungere i 41 gradi, mentre la stazione di Firenze Peretola ha già registrato sei giorni consecutivi con temperature pari o superiori a 36 gradi, un dato senza precedenti in oltre settant’anni di rilevazioni. L’aumento dei consumi energetici ha provocato blackout in diverse città, da Milano a Torino fino a Napoli. Il sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo, ha denunciato che “quello che sta accadendo in queste ore non è accettabile” e che “quanto sta accadendo dimostra che le misure adottate non sono sufficienti”.

Le alte temperature potrebbero inoltre essere all’origine di alcuni decessi. A Montesilvano, nel Pescarese, un turista barese di 83 anni è morto dopo un malore accusato mentre si trovava in acqua vicino alla battigia. A Ospedaletto Lodigiano la Procura ha disposto l’autopsia sul corpo di un uomo di 57 anni trovato senza vita in un campo, dove avrebbe lavorato per ore sotto il sole. Nel frattempo il presidente della Sis 118, Mario Balzanelli, segnala che “stiamo registrando un aumento del 15% di chiamate al 118” e che i casi riguardano soprattutto “collassi e svenimenti” tra persone anziane o poco idratate.

In molte regioni sono entrate in vigore ordinanze che vietano il lavoro all’aperto nelle ore più calde. Sono stati attivati rifugi climatici, numeri verdi di assistenza e piani di monitoraggio per anziani e soggetti fragili. In Emilia-Romagna, inoltre, è stato chiesto alle piattaforme digitali di adeguare gli algoritmi per tutelare i rider durante le giornate più torride.

La situazione in Europa

La situazione appare ancora più critica in altri Paesi europei. In Spagna si registrano temperature superiori ai 45 gradi e l’Agenzia meteorologica Aemet prevede il picco dell’ondata di calore con minime notturne attorno ai 25 gradi. In Francia ieri è stata registrata la giornata più calda dall’inizio delle rilevazioni moderne: l’indicatore termico nazionale ha raggiunto 29,8 gradi, superando i record del 2003 e del 2019. Oltre cinquanta dipartimenti sono in allerta rossa e circa 1.800 scuole sono rimaste chiuse. Nello stesso Paese, nei giorni scorsi, quaranta persone sono morte per annegamento dopo essersi tuffate in laghi, fiumi e canali non sorvegliati nel tentativo di trovare refrigerio.

L’emergenza sta modificando anche la vita culturale e turistica. Il Museo del Louvre ha deciso di anticipare la chiusura pomeridiana fino a sabato, mentre il Mont-Saint-Michel ha invitato i visitatori a rinviare l’arrivo durante il periodo di allerta massima. Nel Regno Unito, dove si sfiorano i 40 gradi, la compagnia ferroviaria Gtr ha raccomandato di evitare spostamenti non indispensabili per il rischio di deformazione dei binari. Alla London Climate Action Week il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha sintetizzato la situazione con una frase destinata a fare il giro del mondo: “Londra sta cuocendo”. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, il caldo estremo registrato negli ultimi quattro anni ha causato oltre 200mila morti in Europa, un dato che conferma come l’emergenza climatica sia ormai anche una crescente emergenza sanitaria.