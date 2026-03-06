L’Iran accusa Stati Uniti e Israele di aver colpito una scuola elementare di Teheran durante gli attacchi contro il Paese. “Questa è un’altra scuola elementare, la Shahid Hamedani School, in piazza Niloufar a Teheran, presa di mira dagli aggressori americani e israeliani”, scrive il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, in un messaggio pubblicato su X.

Nel post è stato diffuso anche un video in cui si vedono bambini seduti a terra all’interno della scuola, insieme a immagini dell’edificio con finestre e porte distrutte e detriti sparsi sul pavimento. Nel suo messaggio Baghaei non fa riferimento a eventuali vittime.