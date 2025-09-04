Un tragico incidente ha sconvolto nella giornata di ieri il cuore di Lisbona per il deragliamento e lo schianto della funicolare di Gloria, che collega la parte bassa della città al Barrio Alto, molto usata dai turisti come dai lisbonesi.

Almeno 15 persone sono morte e almeno una ventina sono risultate ferite, delle quali cinque in maniera grave. Secondo una ricostruzione dei Vigili del fuoco, accorsi in forze sul posto con ambulanze e mezzi di protezione civile, un cavo avrebbe ceduto, provocando il deragliamento e la caduta di uno dei due elevatori, quando era nel punto più alto del percorso. Un’altra delle ipotesi dei tecnici sull’origine dell’incidente è che non avrebbe funzionato il sistema frenante della vettura.

Il vagone è andato a infrangersi contro un edificio adiacente i binari vicino la sottostante Plaza de los Restauradores, e si è accartocciato nell’impatto. Molti passanti che si trovavano nella zona sono fuggiti spaventati da quanto accaduto verso la vicina Avenida de la Libertat.

Morto il conducente, un’italiana tra i feriti non gravi

Tra le vittime il conducente del mezzo. Tra i feriti, fortunatamente leggeri, anche un bambino e la sua mamma incinta. Un comandante dei Vigili del fuoco di Lisbona ha dichiarato che sono stati identificati molti nomi stranieri tra le vittime. Fonti dell’Ambasciata d’Italia a Lisbona hanno dichiarato che tra i feriti in forma non grave c’è anche una donna italiana.

Il mezzo di trasporto iconico della capitale lusitana ha una capienza di 45 persone ed è utilizzato da circa un milione di utenti l’anno, sia turisti che residenti. L’Elevador da Glória era stato dichiarato monumento nazionale nel 2022 ed è uno dei vecchi mezzi di trasporto della città ancora impiegati per salire alle colline di Lisbona.

Già il 7 maggio del 2018 si era rischiato un incidente a causa di un guasto nel sistema di manutenzione, ma non ci furono vittime. L’ultima gara d’appalto per la manutenzione era stata annullata pochi giorni fa da Carris, l’azienda pubblica che gestisce grande parte dei trasporti pubblici della capitale portoghese, poiché tutte le offerte ricevute erano superiori all’importo preventivato.