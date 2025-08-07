Al São José, un ospedale di Lisbona, un ragazzo di 29 anni si è presentato trasportando una testa decapitata nello zaino. All’arrivo del personale medico, il giovane ha confessato: “L’ho decapitato io”. Stando alla ricostruzione, il 29enne aveva avvolto in un foglio di alluminio la testa mozzata della vittima. Una volta mostrata ai medici del São José, questi hanno subito avvertito la polizia, che è accorsa arrestando l’uomo.

Dal ritrovamento del corpo alla confessione

Tutto è iniziato quando una guardia di sicurezza di un cantiere edile ha rinvenuto diversi giorni fa un cadavere decapitato in un vicolo del centro di Lisbona. Il giorno successivo, il ragazzo di 29 anni si è presentato in ospedale con uno zaino, dal quale ha estratto una testa umana. Una volta arrestato, ha poi ammesso le proprie colpe: ora su di lui pendono le accuse di omicidio aggravato, vilipendio di cadavere e possesso di arma proibita.

“Dopo approfondite indagini, sono stati sequestrati diversi elementi di interesse probatorio, tra cui il coltello che si presume sia stato utilizzato per commettere il crimine”, ha dichiarato la polizia portoghese. La vittima aveva 34 anni ed era uno straniero legalmente residente in Portogallo. Sono stati poi resi noti alcuni dettagli: la vittima e l’aggressore si erano conosciuti tramite un’app di incontri. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Polícia Judiciária, l’omicidio sarebbe avvenuto durante un primo appuntamento per ragioni definite “personali”. “Sebbene abbia cercato di difendersi, la vittima ha perso le forze ed è caduta a terra. L’accusato ha continuato a infierire con diverse coltellate fino a riuscire a decapitarla”, si legge in una nota ufficiale.