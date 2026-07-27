Litiga con l’ex compagna e dà fuoco a casa. Per questo un uomo è stato arrestato lo scorso sabato sera a Treviso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, intorno alle 21.30, portando soccorso alla donna, trasportata in ospedale con un codice di media gravità. In base alle prima informazioni fornite dalla Questura, l’incendio è stato di origine dolosa ed è stato appiccato a seguito di una violenta lite da parte dell’ex compagno, che è stato fermato dalla Polizia. La colonna di fumo causata dalle fiamme è stata visibile in città, ma il rogo è stato circoscritto in poco tempo dai vigili del fuoco.