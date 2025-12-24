Un uomo tedesco, considerato scomparso dalle autorità in Germania, è stato ritrovato in una piccola casetta immersa nel bosco di Cortemilia, nelle colline dell’Alta Langa cuneese. La figlia, residente in Germania, non aveva sue notizie da agosto e temeva per la sua salute. Dopo aver segnalato la situazione alla polizia tedesca, le autorità hanno attivato le ricerche, coinvolgendo i carabinieri italiani, che sono riusciti a rintracciare l’uomo in località isolata.

La vita nel bosco

Il 58enne, due anni fa, aveva deciso di lasciare la Germania per condurre una vita immersa nella natura. La sua dimora, una casupola senza collegamento alla rete idrica, è dotata di un generatore e di pannelli solari che garantiscono energia elettrica quando necessario. L’uomo ha accolto i carabinieri con cordialità, spiegando la scelta di vivere lontano dalla città e manifestando rammarico per l’impossibilità di comunicare con la figlia.

Il ritrovamento e la comunicazione

Il problema principale che aveva isolato l’uomo era l’impossibilità di ricaricare la scheda telefonica a causa di difficoltà economiche, lasciandolo senza mezzi per contattare i familiari. I carabinieri, una volta rintracciato, gli hanno fornito una nuova scheda SIM, ristabilendo così i contatti con la figlia e chiarendo definitivamente la sua scomparsa. L’episodio si conclude con un lieto fine, tra sollievo e gratitudine reciproca.