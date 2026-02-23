Luciano Capasso, il 25enne originario di Quagliano in provincia di Napoli disperso da cinque giorni nelle montagne svizzere di Saint Moritz, è morto travolto da una valanga.

Ora una nuova drammatica vicenda avvenuta in Svizzera rischia di creare un altro caso con le autorità elvetiche, dopo la tragedia di Crans-Montana. “Berna non ha attivato nei giorni scorsi i soccorsi, né adesso risulta alcuna indagine su quanto è accaduto”, spiegano gli stessi familiari del 25enne, il quale lavorava come autista in un hotel e prima dell’alba di mercoledì scorso – alle 4 – era uscito per un’escursione a quota 2.700 metri, quando è stato sorpreso da una bufera di neve: da quel momento se ne erano perse le tracce.

Nella giornata di giovedì, Luciano aveva contattato i suoi familiari in un punto in cui il suo cellulare aveva ancora campo, ed aveva registrato un video della durata di soli 7 secondi in cui aveva spiegato che si era ritrovato in una bufera.

Luciano aveva aveva inviato la localizzazione precisa di dove si trovava (la zona di Fuorcla Trovat a circa 2.700 metri di altezza) ed aveva poi scritto: “Cercherò di non morire”.