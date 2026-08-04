Il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Eugenia Roccella, è stato ritrovato disperso nella mattinata di oggi, martedì 3 agosto. L’uomo, 84 anni, lo scorso 27 giugno si era immerso nelle acque del lago di Vico e non era più riemerso.

La coppia, nel pomeriggio del 27 giugno era appena salita su una piccola barca. Cavallari si era tuffato per rinfrescarsi ed era riemerso per qualche istante. Aveva detto di non sentirsi bene ma la barca, che non era ancorata, si era allontanata e chi era a bordo non era riuscito a raggiungerlo in tempo. La ministra aveva festeggiato lo scorso marzo le nozze d’oro con il marito Luigi: “L’ho incontrato a diciotto anni e da quel momento non ci siamo più lasciati”.