È stato un vero e proprio incontro ravvicinato quello tra una donna e un lupo a Capestrano, in provincia de L’Aquila. Venerdì 13 febbraio, l’animale ha sorpreso una signora fuori da un magazzino. Lei ha cercato di ripararsi dietro a una recinzione, ma il predatore si è avvicinato, portandole via la borsa dalle mani.

Come si legge su Il Capoluogo, lo spavento per la donna è stato grande e l’ha portata a urlare e ad allontanarsi, scappando via. La situazione si è risolta con l’arrivo della responsabile Caritas: avvertita l’auto arrivare l’animale è subito fuggito. Poco dopo sono giunti sul posto anche i Carabinieri forestali, da qualche tempo sulle tracce dell’animale.