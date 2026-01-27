Lo scorso 29 ottobre era arrivata una particolare segnalazione dalla scuola primaria Laini, a Desenzano del Garda (Brescia): durante il pranzo erano state notate “tracce di sangue sotto i piatti o vicine ai contorni”. Stando a quanto ricostruito, l’episodio sarebbe stato accidentale, causato dal ferimento di una dipendente della mensa che si sarebbe tagliata mentre maneggiava una teglia, continuando a servire i pasti senza accorgersi subito della perdita di sangue. Il primo a dare l’allarme era stato un bambino, che mangiando si era sporcato le mani di rosso accorgendosi poi della presenza del sangue sotto il suo piatto. Quindi ha avvisato le maestre, che hanno subito notato il sangue anche in altri piatti. A quel punto i bambini, spaventati e disgustati, hanno interrotto il pasto.

Sangue nei piatti: società multata

Nei giorni successivi la vicenda è stata segnalata formalmente al Comune, che ha poi deciso di intervenire dopo i dovuti accertamenti. Lo scorso 22 gennaio, infatti, il Comune ha sanzionato la società che gestisce il servizio di refezione scolastica con 2,5mila euro di multa, “a seguito del rinvenimento il 29 ottobre di tracce di sangue sotto i piatti”, si legge nella determina dirigenziale. Multa di 2.500 euro che è il massimo possibile secondo il contratto.

“È da tempo che segnaliamo una gestione che non ci pare sicura”, ha commentato il consigliere del Pd Andrea Palmerini, che poi ha dichiarato: “Le sanzioni vanno bene, ma torniamo a chiedere verifiche più approfondite da parte dell’Amministrazione. Anche se questo è un caso diverso dai precedenti, non possiamo che constatare la frequenza di episodi negativi nelle mense”. Il Comune ha chiesto poi un rafforzamento delle procedure di sicurezza. “Abbiamo fatto tutte le verifiche necessarie e si tratta di un fatto accidentale”, hanno spiegato l’assessore all’istruzione Cristina Degasperi e la dirigente Caterina Albanese. “Un’inserviente si è tagliata con una teglia e non si è accorda di sanguinare. Tutti i piatti e la teglia sono stati sostituti e abbiamo modificato il manuale operativo prescrivendo l’uso dei guanti. Inoltre, abbiamo aggiunto una persona per rendere il servizio più efficiente”.