Una chiamata al Telefono Azzurro che si è rivelata salvifica. A farla una ragazzina che insieme al fratello maggiore avrebbe subito abusi sessuali, perpetrati dalla loro mamma e dal suo compagno. La storia arriva da Monreale, in provincia di Palermo, dove una coppia di conviventi, un uomo di 30 anni e una donna di 44, è stata arrestata con l’accusa di atti sessuali su minori. Il numero di emergenza, una volta allertato dalla giovane, avrebbe fatto scattare l’intervento dei carabinieri.

I due fratelli portati in una comunità protetta

La ragazzina ha raccontato di essere stata costretta, insieme al fratello di qualche anno più grande, anche lui figlio naturale dell’arrestata, a partecipare ad atti sessuali consumati dalla coppia. Le indagini dei miliari, coordinate dalla Procura, hanno messo il luce un profondo degrado e isolamento sociale quale sfondo di una vicenda familiare segnata da abusi e violenze. Nel corso delle perquisizioni nella casa della famiglia, i carabinieri hanno sequestrato telefoni cellulari, personal computer e materiale informatico ritenuto utile alle indagini. Tutti gli oggetti sono ora al vaglio degli inquirenti. Quanto alle vittime, i due bambini sono stati portati in una comunità protetta.