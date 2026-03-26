Una maestra d’asilo è finita a processo a Verona. Come riporta il quotidiano locale L’Arena, è stato infatti chiesto il rinvio a giudizio per una insegnante di una scuola materna, accusata di aver maltrattato “con condotte abituali”, tra il settembre del 2022 e il febbraio del 2024, i bimbi che le erano stati affidati. Stando alle accuse, la 65enne si sarebbe accanita in particolare contro una decina di bambini, tutti di un’età compresa tra i due e i sei anni. Oltre a gridare contro i piccoli, inveendo e minacciandoli, la donna si sarebbe anche resa protagonista di episodi violenti.

Quando un bimbo diventava ingestibile, sempre secondo le indagini della Procura, lei lo bloccava a terra e vi si sedeva sopra, oppure lo teneva fermo contro il muro con dei cuscini da palestra, o ancora lo rinchiudeva in una stanza da solo per punirlo. La maestra, inoltre, avrebbe tirato i capelli ai bimbi, li avrebbe picchiati con schiaffi e botte in testa e talvolta avrebbe anche impedito loro di andare in bagno. Al momento del pranzo, li avrebbe forzati a mangiare infilando loro la forchetta in bocca mentre piangevano, tanto da arrivare a farli vomitare. La 65enne comparirà davanti al gup di Verona Enrico Zuccon la prossima settimana per l’udienza preliminare.