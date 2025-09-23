Da circa un anno non riceve più la pensione d’invalidità, che gli era stata concessa in seguito a un delicato intervento allo stomaco e una successiva diagnosi di embolia polmonare. Una condizione che lo aveva reso di fatto inabile al lavoro. Questa la storia di un paziente oncologico di Piazza Armerina (Enna), in Sicilia, che da sei anni combatte contro un tumore e da quasi uno contro la burocrazia.

La pensione minima tolta

“La pensione era minima, circa 600 euro al mese” ha raccontato l’uomo al quotidiano “La Sicilia” – Ma mi permetteva di vivere senza dover chiedere nulla a nessuno”. Una somma revocata per motivi burocratici che sono ora al centro di un ricorso al giudice del lavoro. Nel frattempo lui è rimasto senza alcuna forma di sostegno e ha protestato per questo anche davanti al Municipio della sua città. “Sono stato costretto a sospendere le cure oncologico” ha dichiarato. “Vivo grazie alla Caritas e all’aiuto dei vicini”, ha aggiunto. E poi ancora: “Non ho neanche i soldi per il pullman per andare all’ospedale di Enna. Non mi vedono da un anno nel reparto di oncologia”.