Domani 23 giugno, all’Arena San Lorenzo-Parco dei Caduti del 19 luglio, in via Tiburtina Antica 25 a Roma, verrà presentato il docu-film “Mani che parlano, il leitmotiv dell’oro” realizzato dal regista colombiano Camilo Gómez Durán. Il documentario porta lo spettatore nel cuore delle tradizioni orafe e minerarie della regione del Chocó in Colombia e racconta storie di resistenza, cultura e legame con la natura. Attraverso le voci degli orafi, dei minatori e delle comunità afro-chocoane e indigene, il film esplora il rapporto tra l’uomo e l’oro, tra lavoro, identità e ambiente, mostrando come le mani diventino strumenti di creazione, memoria e sopravvivenza.

Si tratta di un viaggio tra oro, fiumi e foreste in uno degli ecosistemi più biodiversi al mondo. Nelle “Mani che parlano” si racconta un’arte antica fatta di mani e fatica e si mostra anche l’altra faccia della vicenda: miniere illegali, Stato assente e foreste distrutte. Non si tratta solo di resistenza, ma di un appello e di un invito a difendere la dignità e a proteggere il patrimonio ancestrale, culturale e naturale del “secondo polmone del mondo”.

L’appuntamento è aperto al pubblico. L’iniziativa è promossa e sostenuta da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura – Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, con la produzione esecutiva, organizzata e realizzata da Associazione l’Assedio- Arte, Cinema, Cultura, Memoria in collaborazione con Hollywood tutto sul Cinema, FricciCore e Il Chiosco San Lorenzo.