Ha raccolto quasi 22mila firme in quattro giorni una petizione online per “la rimozione immediata” del giudice che, a Torino, ha firmato la sentenza sul caso dell’uomo che aveva gravemente ferito la moglie al volto con un pugno.

Il magistrato, Paolo Gallo, era il presidente di un collegio che aveva condannato l’imputato per lesioni e aveva ritenuto insussistente l’accusa di maltrattamenti, dato che litigi e insulti andavano calati “nel contesto” della separazione fra i coniugi.

La petizione è stata lanciata sulla piattaforma change.org da una “donna e madre” che si è definita “profondamente turbata dal recente verdetto”.

“È fondamentale – ha scritto – che la giustizia prenda sul serio ogni singolo caso (di presunta violenza domestica – ndr) e che i giudici mostrino empatia e rispetto verso le vittime”.

A prescindere dal merito della sentenza, e fatte salve le buone intenzioni della “donna e madre”, è utile ricordare che l’esercizio della giustizia è affare troppo importante per essere affidato a una sorta di televoto o a un concorso popolare come la petizione online.

Non funziona così. Tanto più che l’ordinamento prevede strumenti adeguati e standard per opporsi alle sentenze: regole procedurali, diversi gradi di giudizio, impugnazioni.