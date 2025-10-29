Una tragedia ha sconvolto la mattina di Fenegrò, nel Comasco, a pochi chilometri dal centro sportivo dell’Inter ad Appiano Gentile. Un uomo di 81 anni, Paolo Saibene, è stato investito e ucciso dall’auto del portiere nerazzurro Josep Martinez, 27 anni. Il calciatore spagnolo, alla guida di un Suv elettrico Byd, stava percorrendo la Strada Provinciale 32 quando, secondo le prime ricostruzioni, la carrozzina elettrica dell’anziano avrebbe improvvisamente sbandato, finendo sulla carreggiata. L’impatto è stato violentissimo: il veicolo è stato trascinato per diversi metri.

Saibene, ex meccanico molto conosciuto in paese, stava raggiungendo un campo poco distante da casa. Nonostante i tempestivi soccorsi del calciatore e degli automobilisti di passaggio, l’uomo è deceduto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati. Inutili i tentativi del personale sanitario del 118, giunto con un’ambulanza e un elicottero.

I soccorsi e le prime conseguenze

Sotto choc ma illeso, Martinez si è fermato immediatamente e ha cercato di prestare aiuto. Successivamente è stato raggiunto da alcuni compagni e dal medico dell’Inter, che lo ha assistito. Come previsto dalla procedura, il giocatore è stato portato all’ospedale di Saronno per i test sull’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

In seguito all’incidente, l’Inter ha annullato la conferenza stampa dell’allenatore Christian Chivu, in programma nel pomeriggio alla Pinetina. La squadra si è comunque allenata regolarmente, ma Martinez non è stato convocato per la partita del giorno successivo. La società ha inoltre espresso l’intenzione di contattare la famiglia di Saibene per porgere le proprie condoglianze.

L’indagine per omicidio stradale

La Procura di Como ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, affidando le indagini al sostituto procuratore Giulia Ometto. I carabinieri di Cantù hanno effettuato i rilievi e sequestrato i mezzi coinvolti per eseguire gli accertamenti tecnici. L’autopsia sul corpo dell’anziano dovrà stabilire se un malore possa aver causato la sbandata della carrozzina.

Un altro punto chiave dell’indagine riguarda la velocità del Suv: non ci sarebbero telecamere nel tratto, ma saranno determinanti le testimonianze dei presenti. Il tratto di strada è rettilineo e frequentemente percorso dal calciatore per raggiungere gli allenamenti.