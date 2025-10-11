Una sparatoria a Leland, in Mississippi, ha causato almeno quattro morti e dodici feriti. La polizia ha riferito a Fox di non avere ancora informazioni sull’uomo che ha aperto il fuoco e che resta in fuga. La sparatoria è avvenuta nella notte nel centro della città dove si svolgeva una partita di football.

Durante una partita di football

Secondo il sito della scuola, la squadra della Leland High School aveva giocato la partita di “homecoming” – la tradizionale celebrazione autunnale negli Stati Uniti che unisce studenti, ex alunni e la comunità locale, spesso centrata su una partita di football – contro la squadra della Charleston High School, come riporta la Cbs.