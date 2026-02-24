Condannato a 12 anni l’ex assessore leghista di Voghera Massimo Adriatici per l’omicidio di Younes El Boussettaoui, cittadino marocchino, ucciso con un colpo di pistola in una piazza della cittadina pavese la sera del 20 luglio 2021.

Condanna più dura di quanto chiesto dal pm

Il Tribunale di Pavia ha deciso per una condanna più dura rispetto alla richiesta della Procura che era stata di 11 anni e 4 mesi.

La difesa invece aveva sostenuto che Adriatici, che a Voghera aveva la delega alla Sicurezza, aveva agito in uno stato di ‘incapacità naturale’ perché lo sparo fatale era seguito ad una colluttazione con la vittima.

L’accusa per Adriatici, in un primo momento rubricato come eccesso di legittima difesa, era stato riformulato un anno fa in omicidio volontario.