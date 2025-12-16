Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, ha parlato del rischio di un “generale arretramento della civiltà”, durante la Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina. “Pericolose attività di disinformazione tendono ad accreditare una presunta vulnerabilità delle opinioni pubbliche dei Paesi democratici”, ha detto il Capo dello Stato, che mai come in quest’ultimo periodo storico sta facendo sentire la sua voce, mettendo in guardia dalle derive geopolitiche che l’Europa sta vivendo, soprattutto ai suoi confini.

“Conflitti che credevamo consegnati per sempre alla storia riacutizzati, lambendo regioni a noi vicine – ha aggiunto ancora il presidente – Così come l’affacciarsi di nuovi focolai di instabilità in aree dove la fragilità politica e sociale è divenuta ormai strutturale, con l’emergere di paradigmi che vedono prevalere interessi particolari che, sovente, sfidano la legalità internazionale”. “È evidente che è in atto un’operazione, diretta contro il campo occidentale, che vorrebbe allontanare le democrazie dai propri valori, separando i destini delle diverse nazioni. Non è possibile distrarsi e non sono consentiti errori”, ha sottolineato il Capo dello Stato. Quindi cari interlocutori all’ascolto del presidente (i diplomatici) fate quanto possibile nelle vostre corde per tutelare ciò che di buono abbiamo costruito dopo le due guerre mondiali. Siamo, anche, nelle vostre mani.