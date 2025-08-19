È morto il meccanico 65enne colpito alla testa da un Tir mentre stava cambiando una ruota a un mezzo pesante rimasto in panne sulla strada provinciale che collega Miggiano a Taurisano, in provincia di Lecce.

Uno dei cric ha ceduto

Si chiamava Sergio Casarano ed era di Racale. Uno dei cric utilizzati per sollevare il Tir ha ceduto facendo sbilanciare il camion che ha colpito l’operaio provocandogli un grave trauma cranico con una ferita profonda.

Le sue condizioni erano apparse subito disperate. Casarano stava lavorando per conto di una ditta del posto specializzata in assistenza tecnica e meccanica a mezzi pesanti, alla quale si era rivolto il conducente del tir.