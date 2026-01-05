Allerta arancione per maltempo intenso domani, 6 gennaio, su tutto il territorio di Roma Capitale. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un’ordinanza con una serie di misure a tutela della sicurezza dei cittadini. È vietato l’accesso a parchi e ville storiche e sono sospese le attività aggregative ludico-ricreative e sportive non agonistiche su aree pubbliche o aperte al pubblico. Interdette anche le zone sotto carichi sospesi o alberi, mentre i cimiteri resteranno chiusi, salvo comprovate esigenze urgenti. Tra le raccomandazioni, l’amministrazione invita a evitare sottopassi, aree soggette ad allagamenti e locali seminterrati, a non sostare a lungo su balconi o terrazzi e a prestare particolare attenzione alla guida, soprattutto nelle zone costiere e in caso di raffiche di vento.