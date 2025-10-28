Aggrediva donne a caso a Milano, nella zona di Porta Venezia, picchiandole senza motivo e procurando in alcuni casi anche delle fratture. Sette i casi denunciati, ma la polizia, che lo ha individuato e arrestato, non esclude che ne possano emergere altri. L’uomo un 23enne senegalese in Italia come rifugiato, fotosegnalato 43 volte e con 11 “alias”, viveva solo, dormendo dove capitava ed era noto per palleggiare con lattine o altri oggetti, tanto che veniva chiamato “il calciatore”.

Le aggressioni

Gli investigatori del commissariato Garibaldi Venezia lo hanno arrestato su ordinanza di custodia cautelare emessa del gip di Milano. Le aggressioni si sono sempre verificate ai danni di donne che rincasavano o si recavano a lavoro, nella zona compresa tra corso Buenos Aires, la stazione Centrale e Porta Venezia. Le sette aggressioni sono tutte avvenute tra il 13 agosto e il 5 ottobre 2025, di cui quattro nelle stesse vie e nello stesso giorno. L’uomo ora si trova nel carcere di San Vittore. Stando alle ricostruzioni, l’uomo spintonava le donne o le colpiva improvvisamente al capo o agli arti inferiori.

Al momento sono sette le aggressioni confermate. Il 14 agosto l’uomo ha aggredito e colpito alle caviglie una 28enne in via Todisco: per lei 8 giorni di prognosi. Il 28 agosto ha aggredito una 61enne in via Boscovich (60 giorni di prognosi). Il 29 agosto è avvenuto un altro pestaggio ai danni di una 59enne in piazza San Camillo de Lellis: 26 giorni di prognosi. Il 5 ottobre, tra via Castaldi e via Tadino, sono state colpite quattro donne: una di 41 anni, un’altra di 32 (calcio in piena faccia e frattura delle ossa nasali) e altre due di 25 e 24 anni, che hanno avuto tra 5 e i 15 giorni di prognosi.