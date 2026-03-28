Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha annullato tutte le multe fatte ai motociclisti che hanno percorso la corsia riservata alla filoviaria 90/91 lungo la circonvallazione dal 2 febbraio al 18 marzo. Il divieto, ha spiegato l’amministrazione, era stato introdotto sulla base di un impegno preso con gli organizzatori di Milano-Cortina affinché fosse favorito il transito dei mezzi diretti alle sedi delle gare olimpiche.

Il divieto alle moto era stato imposto con dello scotch rosso attaccato sui cartelli. E dopo aver ricevuto diverse sanzioni ci sono stati motociclisti che hanno presentato i primi ricorsi: “Ho dato mandato agli uffici di cancellare quelle multe. È chiaro che Fondazione Milano-Cortina ci aveva chiesto di evitare il traffico, ma ho verificato che l’abbiamo fatto male”. Il sindaco ha quindi invitato i cittadini “a non pagare le sanzioni ricevute e, per chi lo avesse già fatto, a chiedere il rimborso, che verrà effettuato tempestivamente”. “Mi spiace, è stato un errore, ma quando l’ho verificato ho cercato di rimediare subito”.

“La segnaletica stradale utilizzata, per le modalità con le quali è stata modificata, si legge nella nota del Comune, ha determinato una situazione di difficile comprensione del divieto di transito da parte dei conducenti di ciclomotori, motocicli e velocipedi, i quali potrebbero averla largamente disattesa, percorrendo il tratto in divieto in buona fede per una consolidata consuetudine”. Per questo l’amministrazione, “anche al fine di evitare il sorgere di contenziosi” ha deciso l’annullamento delle multe, che sarebbero state calcolate in diverse migliaia.