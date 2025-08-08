Il milionario Asher Watkins, 52 anni, agente immobiliare texano con la passione per la caccia, ha inseguito un enorme bufalo di 1,3 tonnellate nel Limpopo, in Sudafrica. L’animale, però, lo ha improvvisamente attaccato incornandolo a morte. A riferirlo sono state le agenzie locali Coenraad e Vermaak Safari, che hanno organizzato la battuta di caccia di Watkins, specificando anche che il bufalo non è rimasto ferito. “È con profonda tristezza e con il cuore pesante che confermiamo la tragica scomparsa del nostro cliente e amico Asher Watkins dagli Stati Uniti. Stava seguendo le tracce insieme a uno dei nostri cacciatori professionisti e a uno dei nostri tracker. È un incidente devastante e siamo vicini ai suoi cari”, si legge nella nota di Coenraad e Vermaak Safari.

Watkins Ranch Group

A quanto pare, la madre di Watkins, Gwen, il patrigno e il fratello Amon lo stavano aspettando in un lodge safari quando è avvenuto il terribile incidente. Asher Watkins era a capo del Watkins Ranch Group, una società di intermediazione di grande successo che vende ranch multimilionari in Texas, Oklahoma e Arkansas. Attivo nel Dallas Safari Club, Watkins amava cacciare uccelli e altri animali selvatici, vantandosi spesso sui social delle sue battute di caccia.

Successivamente, anche la sua ex moglie Courtney e la loro figlia Savannah sono state informate della sua tragica morte. “Siamo in uno stato di shock e dolore, cercando di elaborare non solo la perdita, ma anche la complessità che ne consegue”, ha dichiarato la sua ex moglie.