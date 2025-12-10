A Napoli, due persone sono state scoperte dalla Polizia Locale mentre accumulavano ciascuno circa 500 multe. Gli automobilisti utilizzavano auto intestate a cittadini deceduti, riuscendo così a eludere temporaneamente i controlli. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, le autorità hanno potuto ricostruire con precisione tutti i percorsi dei veicoli e documentare le infrazioni.

Conseguenze e sanzioni

I due automobilisti sono stati denunciati; complessivamente le infrazioni contestate superano i mille verbali, per un totale di 75mila euro. Sono in corso le procedure per la regolarizzazione di tutti gli atti amministrativi a loro carico. Le auto lasciate in sosta irregolare sono state rimosse e trasferite in un deposito autorizzato del Comune di Napoli.