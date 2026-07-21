Ha minacciato i clienti di un bar a Roma con un machete. L’uomo è arrestato dai Carabinieri. I militari sono intervenuti nella serata di ieri – 20 luglio – in seguito a segnalazioni che indicavano la presenza di una persona armata all’interno del locale in via Rapagnano, zona Fidene. Il 48enne – che ha anche danneggiato alcuni tavolini – ha opposto resistenza per evitare l’arresto, spalleggiato dal fratello di 50 anni, sopraggiunto sul posto pochi istanti dopo.

Dopo una breve colluttazione, i Carabinieri sono riusciti a disarmare, immobilizzare e mettere in sicurezza i due fratelli. Il machete è stato sequestrato immediatamente. I due arrestati, residenti in zona, sono stati condotti in caserma e trattenuti poiché gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di arma. Entrambi sono stati condotti presso le aule di piazza Clodio per l’udienza di convalida.

Solo un mese fa il 48enne era già stato arrestato per i reati di detenzione abusiva di arma clandestina e munizioni, alterazione di armi e ricettazione. Nel corso della perquisizione, scattata all’interno della sua cantina, i Carabinieri avevano rinvenuto e sequestrato un fucile calibro 12, con canne e calcio mozzati per renderlo più facilmente occultabile e 5 cartucce.