Una tredicenne ha sfilato in passerella, in bikini e tacchi alti, durante un concorso di bellezza in Campania, nonostante il regolamento preveda che la figura di “Mascotte” sia riservata esclusivamente alle 17enni, in vista della partecipazione a Miss Italia al compimento della maggiore età. Il video dell’esibizione, ripreso dai presenti e diffuso sui social, è diventato virale, suscitando critiche, tra cui quelle di Selvaggia Lucarelli, che nella sua newsletter “Vale tutto” ha denunciato la “sessualizzazione” della minorenne.

La patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, ha ritenuto responsabile della violazione il referente regionale per la Campania, Antonio Contaldo, attivo da molti anni nell’organizzazione, e lo ha sollevato dall’incarico. In una nota ufficiale ha chiarito: “L’organizzatore ha consentito nei giorni scorsi la sfilata in passerella, come “Mascotte”, ad una ragazza di 13 anni, trasgredendo il regolamento. La figura di Mascotte, introdotta molti anni fa, è limitata alle ragazze di 17 anni. La partecipazione al Concorso vero e proprio va dai 18 a 30 anni”. Mirigliani ha aggiunto: “È incredibile l’errore compiuto dal nostro collaboratore. Ho elevato l’età delle Miss a 18 anni proprio per evitare la presenza di minorenni, una regola, a maggior ragione, da rispettare tra le mascotte”. Sul palco, la tredicenne si era presentata alla giuria dicendo: “Ho 13 anni, sono una ragazza molto determinata e piena di sogni, vorrei fare la modella e già da oggi i social mi danno una spinta in più per credere a me stessa”.